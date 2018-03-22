HAYATINI KAYBEDEN 51. BÖLGE ÇALIŞANINDAN ÇOK TARTIŞILACAK 'UZAYLI FOTOĞRAFI'
Hayatını kaybeden 51. Bölge çalışanından çok tartışılacak 'uzaylı fotoğrafı'
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Uzaylılar var mı? Amerika’daki 51. Bölge’nin sırrı nedir? Amerika, gerçekten uzaylılarla iletişim kurmayı başarabildi mi? Bu soruların cevabını araştıran uzmanlar bir görgü tanığı ile temasa geçmeyi başardı. Amerika’da bulunan 51. Bölge Askeri Üssü’nde çalışan bir kişi elindeki enteresan fotoğraflarla uzaylı gerçeğini anlattı.
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