Hindu dini liderden tepki çeken açıklama:

Bazı muhafazakar Hindular, kadınları baskı altına alıyor ve adet dönemlerinde davranışlarını değiştirmelerini bekliyor

Vaazları viral olan Hintli dini lidere göre, regl dönemlerinde yemek pişiren kadınlar yeniden köpek olarak doğacak.

Bu ifadeyi kullanan guru Kruşnaşwarup Dasji, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Gujarat eyaletindeki yaygın Hindu mezhebi Swaminarayan'a mensup.

Kruşnaşwarup Dasji, kadınlar hakkındaki yorumlarının yanı sıra, regl dönemindeki kadınların hazırladığı yemekleri yiyen erkeklerin de yeniden öküz olarak doğacağını söyledi:

Görüşlerimi sevip sevmediğiniz umrumda değil ama bu kutsal metinlerimizde yazıyor.

Regl dönemindeki kadınlara karşı önyargı, muhafazakar Hindular arasında yaygın. Bu sorun, 2018'de Yüksek Mahkeme, bir tapınağın “regl çağındaki” kadınlara yönelik yasağının dini özgürlüklerin anayasaya aykırı şekilde aşağılanması anlamına geldiğine hükmetmesiyle gündeme oturmuştu.

Olayla ilgili soruşturma, bu eylemin regl dönemindeki kız çocuklarının sınıf arkadaşlarının geri kalanından ayrı yerde yemek yemeleri için yapıldığını ortaya çıkardı. Kontroller, çalışanlar öğrencilerin bu kuralı çiğnediğinden şüphelenildiğinde gerçekleştirilmişti.

Kruşnaşwarup Dasji, kadınları regl dönemleri konusunda “dikkatsiz” olmakla suçladı ve regl dönemlerinin “işlenen günaha karşılık çekilen cezaya" benzediğini söyledi. Dasji, regl olan kadınlara çözüm olarak “erkekler yemek yapmayı öğrenmeli… size yardımcı olur” dedi.

Gurunun vaazları Swaminarayan Tapınağı'nın YouTube hesabı tarafından düzenli olarak yayımlanıyor ama söz konusu yorumları ne zaman ve nerede yaptığı belirsiz.

Kuruluşun internet sitesine göre, Kruşnaşswarup Dasji mezhepte 1995'ten bu yana dini öğretmen olarak yer alıyor.

Hinduizm'in Swaminarayan mezhebi 19. yüzyılda kuruldu ve merkezi Gujarat'ın başkenti Ahmedabad'da bulunuyor. 2001'de Hindistan'da mezhebin yaklaşık 5 milyon takipçisi olduğu tahmin ediliyordu ve bu sayının bugün artmış olduğu düşünülüyor

Hindistan Basın Vakfı'na göre, Kruşnaşwarup Dasji, Swaminarayan Tapınağı'na bağlı bir dini öğretmen. Swaminarayan Tapınağı, Bhuj kasabasında çalışanlar 60'tan fazla öğrencinin regl olup olmadığını kontrol edebilsin diye iç çamaşırlarını çıkarmaları emredilen bir kız okulunu yönetiyor.

Gurunun vaazının 11 Şubat'ta gerçekleşen olayda okulu savunduğu anlaşılıyor. Olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı ve Shree Sahajanand Kız Enstitüsü'nün üç üst düzey çalışanı tutuklandı.

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