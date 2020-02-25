İtalya Başbakanı’ndan korkutan açıklama!
Corona virüsünün 7 can aldığı İtalya'daki teyakkuz durumu devam ederken Başbakan Conte'den endişe verici bir açıklama geldi.
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Akşam saatlerinde ülkedeki son durumu aktarmak üzere basına açıklama yapan İtalya Başbakanı Conte, virüsün yayılma hızının ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.
Conte, ülkenin sanayi yükünü çeken Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki corona vakalarının ekonomiyi çok güçlü şekilde sarsacağını dile getirdi.
İtalya’da şimdiye kadar yaklaşık 200 vaka görülürken 7 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.
Reuters
Etiketler : italya, Avrupa Başbakan , Çin, İtalya , Sanayi
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