Kusur yıldızlarda değil, sende! Burcunuza göre yalnız kalmanızın sebebi

Ne kadar güzel, iyi ya da fedakar olursanız olun, bir şekilde yalnız kalırsınız. Evet karakterinizdeki tuhaflıklara hayran olanlar olacaktır ama aynı tuhaflıklar nedeniyle yalnız da bırakacaklar sizi! Bu gibi durumlarda astroloji işe yarar. Kişiliğiniz ve ilişkilerinizi nasıl etkileyeceği hakkında size çok şey söyleyebilir.

Bilerek veya bilmeyerek yalnızlığı seçersiniz çoğu zaman... Kişiliğinizi tanımada önemli bir rol oynayan ve yalnız kalmanızın nedenlerinden bazılarını gösterecek her burcun artılarını ve eksilerini içeren bir liste hazırladık.

1. KOÇ

Özgür ruhlu ve bazen sert olabilir Koç. Agresif doğası ve enerjisi, birlikteliklerini saman alevine dönüştürebilir. Yalnız kalır, çünkü zorlaştırır!

2. BOĞA

Biraz muhtaç görünebilir ve yapışkan olabilir Boğa. Titiz ve sorgulayıcı yapısı çoğu zaman inadıyla birleşir üstelik. Israrları ve her konunun üzerine gitme eğilimleri Boğa'yı yalnızlaştırır!

3. İKİZLER

Kararsız İkizler, çok fazla gel git yaşar. Bazen küstah ve çok bilmiş, bazen ise güvensiz yanı partnerini korkutur ve çoğu zaman kaçırır.

4. YENGEÇ

Son derece güvensizdir Yengeç. Hassas ve karamsar yapıları onları şüpheci ve kıskanç yapar. Dillendirdiği değersizlik duygusu yüzünden sürekli yalnız kalır.

5. ASLAN

Kendini yüceltmeyi seven Aslan bazen fazla bencil olabilir. İlgi odağı olmamaya dayanamayınca, eşinin özelliklerine karşı kör bakabilir. Hatalarını görmemesi sebebiyle yalnızdır!

6. BAŞAK

Mükemmeliyetçilik konusunda saplantılı olan Başak sürekli eleştirir. Yüksek standartları ise çevresindeki insanlara yetersizlik hissettirmeye başlar. Bu da, insanların tek tek uzaklaşması anlamına gelir!

7. TERAZİ

Çok kararsızdır ve zaman zaman kendine acımakla meşguldür Terazi. İnsanların niyetlerini sorgulamaları sinir bozucu bulunur ve ilişkilerde bu nedenle fazla arzu edilmezler!

8. AKREP

Kendini çok tutan, ketum Akrep, partnerine karşı savunmasız kalmamak için çok çaba gösterir. Karakterinin aşırı gizliliği Akreplerin en büyük kusuru ve yalnızlığının nedeni!

9. YAY

Ruhunun özgürlüğünü çok önemseyen Yay, sahiplenme ve aidiyet kavramlarına mesafeli bakar. Bu bağımsızlığı anlamayan insanlar, belirsizlikle başa çıkmak yerine muhtemelen uzaklaşacaktır. Ve işte, sonunda yalnızdır!

10. OĞLAK

İşine çok fazla odaklanır hatta kaybolur Oğlak! İşi hayatını önceleyen olmak, pratik ve karamsar bir ilişki görüşüne sahip olmak anlamına gelecektir. İhmal edildiğini düşünen insanlar ise gemiyi terk edecektir!

11. KOVA

Yakın görünen ama uzak olan Kova, kişisel alanlarını çok önemser. Bir ilişki içindeyken kendini kısıtlanmış bulabilir, bu da partnerinin onu tanımasını zorlaştırır ve yalnız kalmak kaçınılmaz olacaktır!

12. BALIK

En büyük kusuru, bir ilişkiye her türlü duygu ve çabayı sıkıştırma dürtüsü Balıkların! Sürekli ilgi beklemesi, hayal gücünün genişliği ve partnerine kendini yetersiz hissettirmesi sonucu terk edilir Balık!

Akşam