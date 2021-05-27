Öldürülen Filistinli çocuklar İsrail basını manşetlerinde: Savaşın bedeli bu

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ve fotoğraflarını manşete taşıdı.

İsrail, Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarını 11 gün sürdürmüş ve saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ilk sayfasına taşıdığı haberle dikkat çekti.

İbranice yayın yapan Haaretz, ilk sayfasına İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını taşıdı. Haberde “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu” manşeti kullanıldı.

75 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Gazze’de sağlık yetkilileri çatışmaların başladığı günden bu yana 67’si çocuk 254 Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri hava saldırılarında 1900’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

sözcü.com.tr