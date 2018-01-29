Oyun oynuyorduk' dediler...
Bu fotoğraflar başlarını yaktı...
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Kamboçya'ya tatil için giden 10 genç, şakasına çektikleri fotoğraflar yetkililer tarafından toplu cinsel ilişki partisi olarak değerlendirilince tutuklandı. Gençlerin 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
Kamboçya'ya tatil için giden 10 genç, şakasına çektikleri fotoğraflar yetkililer tarafından toplu cinsel ilişki partisi olarak değerlendirilince tutuklandı. Gençlerin 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
Tatil için geldikleri Kamboçya'da toplu cinsel ilişki partisi yaptıkları iddiasıyla tutuklanan çoğu İngiliz 10 kişi tutuklandı. Gençler iddiaları reddedip bunun bir oyun olduğunu söyleseler de 1 yıl hapis cezası ile karşı karşıyalar.
AHLAKSIZLIK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR
Angkor Wat'un antik tapınaklarına yakın bir semt olan Siem Reap'te çekilen fotoğraflarda, genç turistlerin uygunsuz anları görüntülendi. Gençler bunun bir oyun olduğunu söylese de Kamboçya polisini ikna edemedi. Ahlaksızlık suçlamasıyla tutuklanan 10 kişinin, 1 yıl hapis yatabileceği söyleniyor.
Yaşları 21 ile 35 arasında değişen 5 İngiliz erkek ve ikisi kadın olan Kanada, Hollanda, Norveç ve Yeni Zelanda'lı beş turist tutuklandı. 10 kişilik kafile yerel bir cezaevine gönderilmeden önce 3 gün polis karakolunda tutuldu. Grubun temsilciliğini yapan bir avukat, duruşma için altı ay beklemek zorunda kalacaklarını ve suçlu bulunursa toplamda bir yıl hapis cezasına çarptırılabileceklerini belirtti.
İngilizlerden birinin annesi grubun Twister tarzı bir cinsel ilişki pozisyonları oyunu oynadığını iddia etti. Gençler ise kesinlikle cinsel ilişkiye girmediklerini fotoğrafların bir şakadan ibaret olduğunu söyledi. Ancak binada kullanılmış kondomlar keşfedildikten sonra gençlerin tutuklanmasına karar verildi.
Tutuklanan gençlerden birini arkadaşı: "Bu gülünç. Özel bir havuz partisinde yüzme kıyafetleri giyiyorlardı. Prezervatif vardı ama bu yasa dışı değil" dedi.
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