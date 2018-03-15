Şok! Önce oğlu sonra kızıyla evlendi!
Ensest ilişki skandalı!
Oklahoma'da ensest ilişki skandalı karşılıksız kalmadı. Oğlu ve kızı ile evlenen 45 yaşındaki anne Patricia Ann Spann hapis cezası aldı.
Hakim karşısına çıkan Patricia Ann Spann, suçlu olduğu iddialarını kabul ederek, öz oğlu Jody Calvin Spann ve öz kızı Misty Velvet Dawn ile evlenerek cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti.
Mart 2016 yılında kızı ile evlenerek ensest ilişkiyi yasal hale getiren Patricia, suçunu kabul edince 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 8 yıl ise şartlı tahliyesi istendi.
Bu gelişmenin ardından oğluyla evliliği iptal edilen Patricia'nın 3 çocuğunun velayeti de elinden alındı ve küçük kızı Misty'e Spann'ın büyükannesi baktı.
Patricia, 2014 yılında yeniden çocuklarıyla bağlantıya geçti ve bir kez daha aynı girişimde bulundu
Ensest ilişkiye onay vermeyen Oklahoma kanunların çocuğu velayetinden alındığı için geçersiz sayıldığını söyleyen Patricia, Mart 2016'da kızı Misty Velvet Dawn ile evlenmeye karar verdi.
Evliliğin ardındansa polisler, ensest ilişkiyi tespit edip Patricia'nın evine baskın düzenlemesiyle son buldu.
Misty de annesi gibi hapis cezasına çarptırıldı ve psikolojik destek alması istendi.
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