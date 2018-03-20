Son dakika: ABD'de okula silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'nin Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtilirken, yararlıların olduğu bildirildi.

USA Today'in aktardığına göre Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.

​Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.