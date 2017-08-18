TERÖR SALDIRISINI ÜSTLENEN TERÖR ÖRGÜTÜ BELLİ OLDU!

İspanya’nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla’da aracını yayaların üzerine sürdü. 12 kişinin öldüğü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.