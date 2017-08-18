TERÖR SALDIRISINI ÜSTLENEN TERÖR ÖRGÜTÜ BELLİ OLDU!
Barselona’daki saldırıyı üstlenen terör örgütü belli oldu
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İspanya’nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla’da aracını yayaların üzerine sürdü. 12 kişinin öldüğü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.
Terör örgütü IŞİD’in haber ajansı Amaq, Barcelona’daki saldırıyı üstlendiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının “İslam Devleti askerleri” tarafından düzenlendiği belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters da saldırıyı IŞİD’in üstlendiği bilgisini abonelerine geçti.
Reuters‘ın aktardığına göre, Amaq haber ajansı üzerinden yayınladığı açıklamada, “Barcelona saldırısının failleri, DEAŞ’a karşı olan koalisyon hükümetlerini hedef aldı” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : IŞİD
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