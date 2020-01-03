TRUMP TALİMAT VERDİ, SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ!

Pentagon: İranlı komutan Kasım Süleymani Trump'ın talimatıyla öldürüldü

Bağdat'ta ABD operasyonu...İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü açıkladı. İran ise saldırı sonrası jet bir yanıt verdi ve olası sonuçlara ABD'nin katlanacağını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai ise Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti. İran'ın dini lideri Hamaney ise 'intikam' yemini etti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki olaylar ve yüzlerce ABD'linin ölümünden sorumlu tutulan İran'ın önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ifade edildi. Saldırının doğrudan Trump'ın talimatıyla olduğu da belirtildi.

Pentagon'daki açıklamada "Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'ta düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylayan isimdi. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda 7 kişi öldü

Associated Press'e konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin dışında Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trump'tan 'bayraklı mesaj'

ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ama Pentagon'un açıklamasından dakikalar sonra Twitter'dan Amerikan bayrağını paylaştı.

İran'da acil toplantı

İran ve Devrim Muhafızları'nın Süleymani'nin ölümünü doğrulamasının ardından acil toplanma kararı aldı.

İran'dan ilk tepki

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Süleymani'yi öldürmenin çok tehlikeli bir adım olduğunu ve olası sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai: "ABD'den acı bir intikam alacağız"



İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai ise Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız" ifadelerini kullandı.

İran'da 3 günlük yas

İran'ın dini lideri Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük yas ilan etti. Hamaney ayrıca "Suçluları acı bir intikam bekliyor" açıklamasında da bulundu.