Uzaylılar mı götürdü? Gizemli monolit bir gecede yok oldu

ABD'nin Utah eyaletinde geçen hafta ortaya çıkan dev metal monolit sütun geldiği gibi bir gecede ortadan kayboldu...

Bütün dünyayı şaşkına çeviren dev metal monolit sütun geldiği gibi yok oldu…

Her şey geçen hafta ABD’nin Utah eyaletinde helikopterle yol devriyesi yapan polis ekibinin Amerikan yaban koyunu nüfusunu takip etmek için ücra bir arazide çıktığı görevle başladı. Yetkililer tepelerin ve ıssız vadilerin arasında dolaşırken parlak ve metal görüntüsüyle dikkat çeken tanımlanamayan bir cisim keşfettiler.

Bu monolit sütunun oraya kim ya da kimler tarafından getirildiği bilinmezken bilim insanlarından sanat uzmanlarına kadar birçok yetkili açıklama yaparak bu gizemi çözmeye çalıştı. Bazı uzmanlar bu monolit sütunun bir sanat eseri olduğunu söylerken bazıları da bu sütunu uzaylıların getirdiğine kanaat getirdi.

Fakat dün yine şaşırtıcı bir şey oldu… Gizemli monolit sütun bir gecede yok oldu. Utah Arazi Yönetimi Ofisi, üç köşeli sütunun önceki gece yok olduğunu açıkladı. Otoyolu olmayan bir bölgede bulunan ve nasıl geldiği bilinmeyen sütunun bir gecede kimsenin haberi olmadan kaybolması uzaylıların bu monolit sütunu geri aldığına dair spekülasyonların yapılmasına sebep oldu.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, “Bu eser büyük ihtimalle bir sanat eseriydi ve kamuya açık bir alanda sergilenmesi kanunlara aykırı olduğu için el konuldu” iddiasında bulundu. Fakat federal ve yerel yönetim konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

sözcü.com.tr